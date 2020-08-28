Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a destek verileceğini açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz."

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