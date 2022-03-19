Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İhtiyacımız olan şey, Putin ve Zelenski arasında stratejik düzeyde bir toplantı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin, her iki tarafla da iletişim kanallarını açık tuttuğunu ve iki ülke liderlerini bir araya getirmeye hazır olduğunu belirterek, "Şimdi ihtiyacımız olan şey, iki lider, Putin ve Zelenski arasında stratejik düzeyde bir toplantı." dedi.

Kalın, Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera canlı yayınına katılarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşında bir barış anlaşmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Kalın, "Hepimiz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu savaşın başlangıcından beri Zelenski ve Putin'le iki telefon görüşmesi yaptı. Elimizden gelen her şeyi deniyoruz." dedi.

"Donbas ve Kırım konusunda görüş ayrılıkları var"

Kalın, öte yandan mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması için Moskova'ya ve Ukrayna'ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gittiğini belirterek, Çavuşoğlu'nun Moskova'ya son zamanlarda giden birkaç dışişleri bakanından biri olduğunu söyledi.

Farklı kanalları kullanarak bu savaşı sona erdirmek için çabaladıklarını aktaran Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında "Donbas" ve Kırım'ın pozisyonu konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu vurguladı.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesini sağlama konusunda hazır olduklarını vurgulayarak, taraflar arasında Belarus'ta yapılan müzakerelerin "teknik düzeyde" gerçekleştiğini söyledi.

Siyasi düzeyde ilk toplantının Antalya Diplomasi Forumunda (ADF) yapıldığını hatırlatan Kalın, "Şimdi ihtiyacımız olan şey, iki lider, Putin ve Zelenski arasında stratejik düzeyde bir toplantı" dedi.

"Müzakere ekipleri giderek daha da birbirine yakınlaşıyor"

Kalın, Rusya ve Ukrayna'nın, tarafsızlık, NATO'ya üye olmama, Avusturya modeline göre silahsızlanma ve Rus dilinin korunması gibi 4 nokta üzerinde fikir birliğine varmasının ardından, "Donbas" ve Kırım'ın toprak ve siyasi-hukuki statüsüne ilişkin konuların da liderler düzeyinde ele alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kalın, "Bu konularda daha fazla yakınlaşma olmasını ve bu toplantının er ya da geç gerçekleşmesini umuyoruz. Çünkü hepimiz bunun sona ermesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının "mümkün" olabileceğine işaret eden Kalın, "(Barış anlaşması) Mümkün ama ne zaman ve nasıl? Asıl soru bu. Bir noktada olması gerekecek. Bu noktada nihai bir yazılı anlaşma olmamasına rağmen müzakere ekipleri giderek daha da birbirine yakınlaşıyor. İşlerine devam ettikçe ve konumlarını birbirlerine yaklaştırdıkça iki liderin görüşme ihtimalinin artacağını düşünüyorum. Çünkü kalıcı barış anlaşması, kalıcı ateşkes ancak bu stratejik düzeydeki toplantıyla sağlanabilir." dedi.