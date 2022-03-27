Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Doha'da konuştu: Ukrayna'ya destek sürerken Rusya'yla diyalog da devam etmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doha’da yaptığı açıklamalarda Türkiye ve diğer devletlerin Ukrayna’daki savaşın sonlanmasına yardım etmek için Rusya’ya diyaloğu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

The Guardian’ın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doha uluslararası forumunda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kiev’in kendini savunmak için daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu belirten İbrahim Kalın, Rusya’yla görüşmelerin de sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Kalın, “Eğer herkes Rusya’yla köprüleri yıkarsa günün sonunda kim onlarla konuşacak?” diye sordu.

Kalın sözlerine şöyle devam etti: “Ukraynalıların kendilerini savunmak için mümkün olan her yolla desteğe ihtiyacı var. Ancak Rusya’nın durumu da bir şekilde dinlenmeli ki sıkıntılar meşrulaştırılmasa da anlaşılsın”