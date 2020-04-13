Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesine ilişkin, "Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.

Süleyman Soylu, 10 Nisan Cuma gecesi, iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından on binlerce kişinin marketlere hücum etmesi üzerine yaşanan izdiham görüntüleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından Twitter hesabından da karara ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kalın, sokağa çıkma yasağının iki saat önce duyurulduğunu 10 Nisan akşamı 'kargaşa' olduğunu söylemiş, "Gerekli tedbirler mutlaka alınacak, bunlar zamanlı şekilde açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.

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