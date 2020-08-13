Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsrail ile BAE'nin anlaşmasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından, “Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır” dedi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşma imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Vekil Başkomutanı Veliaht Prens Mohammed Bin Zayed’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından söz konusu anlaşamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Kalın, “Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır” ifadelerine yer verdi.

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