T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

İkili, Ukrayna krizi, Kazakistan'daki protestolar, Ermenistan'la normalleşme süreci, Afganistan, Bosna-Hersek ve Etiyopya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu

10 Ocak 2022 20:51

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde siyasi ve ekonomik ilişkiler ile savunma işbirliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi. Küresel ve bölgesel konular kapsamında Ukrayna Krizi, Kazakistan'daki protestolar, Ermenistan'la normalleşme süreci, Afganistan, Bosna-Hersek ve Etiyopya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Görüşmede Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları ve konu başlıkları konuşuldu.

Ukrayna'da işbirliği mesajı

Ukrayna krizinin diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesi gerektiği ve Türkiye'nin bu konuda her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği önemin altı çizildi.

Kazakistan'daki olayların bir an önce sükûnete kavuşmasının bölgenin huzur ve istikrarı açısından önemli olduğuna vurgu yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu konudaki girişimlerine değinildi.

Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahına sağlayacağı katkı değerlendirildi.

Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da barış ve istikrar ortamının sağlanmasında üstlendiği rolü sürdürmekte kararlı olduğu vurgulandı.

ibrahim kalınabdamerikasullivanjake
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24