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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Almanya'nın miting engeline tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi için gideceği Almanya'da miting yapma talebiyle ilgili Alman siyasilerden gelen olumsuz açıklamalara tepki göstererek Avrupa'yı çifte standart uygulamakla suçladı.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi için gideceği Almanya'da miting yapma talebine Alman makamlardan gelen olumsuz cevaba tepki göstererek, Avrupa'yı çifte standart uygulamakla suçladı.

Kalın yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın miting talebiyle ilgili fikir bildiren Alman siyasetçilerin açıklamalarını "provokatif ve art niyetli" olarak niteledi.

bunun uygun olmayacağını belirtmişti.

Öte yandan Reuters'a konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir sözcüsü de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen G20 dışında bir konuşma yapma talebini reddettiklerini açıklamıştı.

Almanya'daki koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı Martin Schulz da Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasında, "Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları, Avrupa'da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir" dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin "sudan sebeplerle" engellendiğini belirterek "Alman makamlarının referandum sürecinde yapılan vahim hataları tekrarlamayacağını umuyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de Alman siyasilerin açıklamalarına Twitter üzerinden yazdığı bir dizi mesajla tepki gösterdi.

Alman siyasilerin konuyla ilgili açıklamalarının kabul edilemez olduğunu yazan Çelik, bu siyasileri konuyu iç politika aracı olarak kullanmakla suçladı.

16 Nisan'daki anayasa referandumu öncesi Türk bakanların Almanya ve Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde miting düzenlemelerine izin verilmemesi nedeniyle Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkisi gerilmişti.

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