Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Nusaybin'de operasyon sorumluluğu askerde, valinin görevi koordinasyon

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesinde operasyonları vali yerine artık üst rütbeli askerlerin komuta edeceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Kalın, "Operasyon sorumluluğu askerdedir. Bu yeni bir şey değil. Vali, buradaki çalışmayı koordine eder. Ama sahadaki operasyonu askeri anlamda tabii ki en yüksek komutan yürütür. Bunu yeni bir uygulama gibi yansıtmak doğru değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtlayan Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin dönem başkanlığını Türkiye alacak. İstanbul'daki zirve katılımı en yüksek zirve olacak. Suriye'nin üyeliği son hadiselerden sonra askıya alınmıştı. 56 üye ülkenin hepsinin temsilcileri zirvede olacak. Zirve sonunda nihai bildiri kabul ediliyor. Filistin davası ve Kudüs'e ilişkin karar tasarısı ele alındı. Önümüzdeki 10 yılla ilgili bir eylem planı hazırlandı. 2025 Eylem Programı Başlığı ile zirvede kabul edilecek. İstanbul deklerasyonu hazırlandı. Zirvede kamuoyu ile paylaşılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı İSEDAK ile ilgili maddeler de nihai bildiriye girdi.

Filistin davası ve Kudüs karar tasarısı önem arz ediyor. Kudüs meselesi her zaman önemli başlıklardan biri olmuştur. Son dönemde yaşanan hadiseler etraflı bir şekilde ele alınacak. İsrail işgalinin sona ermesi, iki devletli çözüm için çağrı yapılacaktır. İslam dünyasının ana gündemini oluşturan konular ele alınacak. Terör örgütleriyle nasıl mücadele edileceği, ekonomik ilişkiler ile ilgili müzakereler de yapılacak.

Kanserle mücadele başlığı adı altında hanımefendilerin öncülüğünde, Sayın Emine Erdoğan'ın başkanlığında bir toplantı yapılacak. Özellikle kanserle mücadele konusunda İslam ülkelerinde neler yapılacağı konuşulacak. Gençlik Forumu tarafından yapılacak gençlik zirvesinde de gençlerin temel sorunları ele alınacak.

Bu zirve vesilesiyle ülkemize hayli yoğun talep var. Bu çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok ikili görüşmesi olacak. Bunlardan ayrı olarak önümüzdeki hafta üç ülke de resmi ziyaret düzenleyecek. Bunlardan ilki Suudi Arabistan Kralı'nın ziyareti ile başlıyor. Nazarbayev'in resmi ziyareti olacak. Zirvenin ardından da Sayın Ruhani'nin bir ziyareti olacak. Böylece yoğun bir diploması yaşayacağız.

Suriye'nin Rusya desteğiyle operasyonu

Suriye görüşmeleri Cenevre'de siyasi geçiş sürecinin sağlanması amacıyla devam ediyor. Halep ile ilgili haberlerin çıkıyor olması enteresan. Sahada Halep'e yönelik operasyonların devam ediyor olması Suriye rejiminin samimi olmadığını ortaya koymaktadır. BM Özel Temsilcisi de ilkeler bildirisi hazırladı. Mevcut çatışmaların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması öngörüldü. Bunların hiçbiri uygulanmadı. Bizim muhtemel yeni göç dalgası ile ilgili endişelerimiz de devam ediyor. En yakın merci olan Türkiye'ye gelecekler. Belki yeni bir mülteci krizi çıkacak. Tabii biz bunu arzu etmiyoruz. Umarız sahadaki gelişmeler böyle bir netice doğurmaz.

Alman televizyon kanalındaki Erdoğan yayını

Alman makamları ile gerekli girişimler başlatıldı. Hukuki süreç başladı. Bundan sonrası Alman makamlarının yürüteceği bir süreçtir. Biz de yakından takip edeceğiz. Umarız onlar da bu yayınlardan vazgeçerler.

Türkiye - İsrail ilişkileri

Müzakereler devam ediyor. Türkiye'nin çerçevesi bellidir. Henüz bir metin üzerinde anlaşmaya varılmış değil. Gazze'de yaşananlar kabul edilemez. İnsani yaşam şartlarının sağlanmasında ısrarcı olduk. Filistin'e yönelik ablukanın son bulması gerekir.

Terörle mücadelede vali devre dışı mı?

Terörle mücadele kapsamında kapsamlı operasyonlar yürütülüyor. (Valinin devre dışı kalacağı, inisiyatifin askerde olacağı haberlerine ilişkin) Yanlış anlaşılma var. İl idaresi kanuna göre vali, terör olaylarıyla ilgili olarak ilgilis askeri birlikten yardım talep eder. Asker, o ilde mücadeleyi yürütür. Bu karar verilince operasyon sorumluluğu askerde olur. Bu yeni bir şey değildir. Şu andaki uygulama da bu şekildedir. Vali, buradaki çalışmayı koordine eder. Ama sahadaki operasyonu askeri anlamda tabii ki en yüksek komutan yürütür. Bunu yeni bir uygulama gibi yansıtmak doğru değil. Şu andaki uygulama da budur. "