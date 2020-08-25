Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'Biden' yorumu: Amerikan siyaseti Erdoğan’sız yapamıyor adeta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye ilişki sözleri açıklamasının 7 ay sonra tartışma konusu olan ABD Başkan adayı Biden'la ilgili değerlendirmelere bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın Amerikan seçimlerinde gündem olması son yıllarda sıkça gördüğümüz bir eğilimi teyit ediyor. Amerikan siyaseti de Erdoğan’sız yapamıyor adeta" diyen Kalın, " Benzer durumlar Almanya, Fransa, Avusturya seçimlerinde gördük. Bu Türkiye’nin ve Erdoğan’ın gözardı edilemez bir aktör olduğu gerçeğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karadeniz’de bulunan doğal gaz ilgili de görüşlerini ifade eden Kalın, keşfin Türkiye’yi enerjide yeni aktör haline getireceğini belirtirken, “Yeni müjdeler gelebilir, yeni rezervler, yeni sahalar ortaya çıkabilir. Keşif, Türkiye ekonomisine muazzam bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'a konuşan Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi

Son zamanların en güzel haberiydi. Türkiye’de herkesin sevinmesi gereken bir şey bu, siyasi görüşü ne olursa olsun ki muhalefetin de o tür açıklamaları oldu, iyi, memnuniyet verici. CHP’nin, İYİ Parti’nin açıklamaları da iyi, ülkemiz adına sevindirici, güzel. Böyle olmalı zaten, bu milli bir mesele. Sismik araştırma ve sondaj kabiliyetimizi Türkiye olarak arttıralım, Türkiye olarak dışarı bağımlı hale gelmeyelim istemiştik.

Umarız bu yönde de güzel haberler gelmeye devam eder. Yeni müjdeler gelebilir, yeni rezervler, yeni sahalar ortaya çıkabilir. Bu yapılacak teknik çalışmalara bağlı.

"Doğu Akdeniz’deki konu, tartışmalı alanlar, masada durmaya devam ediyor"

Türkiye hep yapıcı bir aktör oldu. Şimdi bu enerji alanında yeni aktör haline gelmesi bizim başka yerlerde başka ülkelerle çatışacağımız anlamına gelmiyor. Tam tersine biz bunu artı bir değer olarak alıp tekrar hem enerji hem dış politikamızın yapıcı unsurlarından biri haline getirmek amacını güdüyoruz. Fakat Doğu Akdeniz’deki konu, tartışmalı alanlar, masada durmaya devam ediyor.

Türkiye, "Yunanistan’dan gelen tehdit, yaptırım gibi açıklamalara prim vermeyecek"

Türkiye, Yunanistan’dan veya bir başka ülkeden gelen tehdit, yaptırım gibi açıklamalara prim vermeyecektir. Yunanistan’ın bu tavrıyla şu anda yeni bir sürece girmiş olduk. Çünkü Yunanistan ile Mısır anlaşması orada duruyor. Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmemiz mümkün değil.

Yunanistan’ın AB’yi bize karşı araçsallaştırması yanlış bir strateji. AB üyeliğini arkasına alarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meseleleri çözmeye çalışmak baştan zaten başarısız olmaya mahkûm yaklaşım tarzıdır.

Kariye Camisi’nin camiye çevrilmesi

Kariye Camisi’nin tekrar camiye çevrilmesiyle ilgili tekrar Yunan Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamaları gördük. Bunlar sürece katkı vermiyor. Türkiye ile Yunanistan, bu konuları karşılıklı oturup müzakere edebilir.

"Biz Ege ve Akdeniz’in bir barış denizi olmasını istiyoruz"

Biz Ege ve Akdeniz’in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Oradan çıkan kaynakların herkesin istifadesine sunulmasını istiyoruz. Bunu derken de biz hak ve menfaatlerimizden hiçbir zaman geri adım atmayacağımızı açıkça ifade ediyoruz.

"Amerikan siyaseti Erdoğan’sız yapamıyor adeta"

(ABD Başkan adayı Biden’in sözleri) Cumhurbaşkanımızın Amerikan seçimlerinde gündem olması son yıllarda sıkça gördüğümüz bir eğilimi teyit ediyor. Amerikan siyaseti de Erdoğan’sız yapamıyor adeta. Benzer durumlar Almanya, Fransa, Avusturya seçimlerinde gördük. Bu Türkiye’nin ve Erdoğan’ın gözardı edilemez bir aktör olduğu gerçeğini teyit ediyor. Bizim beklentimiz ABD’de kim seçilirse seçilsin Türkiye ile ABD arasında iki tane temel ulusal güvenlik meselesi var:

- Birincisi ABD’nin Suriye’de PYD/YPG’ye verdiği destek.

- İkincisi FETÖ konusunda tatmin edici adım atmamış olmasıdır.