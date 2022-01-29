Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Adalet Bakanlığı'na atanan Bekiz Bozdağ'a tebrik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'a başarılar dileyerek, eski bakan Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevinden ayrılan değerli kardeşim Abdulhamit Gül Bey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Bayrağı devralan sevgili Bekir Bozdağ Bey'e başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

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