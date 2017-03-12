Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Hollanda'ya en sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda’nın Türk bakanlarını engellemesinin ardından yaşanan kriz ile ilgili “Eğer Avrupa ülkeleri demokratik standarlar konusunda samimiyse Hollanda'nın bu tutumuna tepki göstermeliler. En sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli” dedi. “Hollanda veya başka bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti'ni baskı altına almaya çalışıyorsa beyhude bir çaba içerisinde olduklarını bilmeleri gerekir” diyen Kalın, “Oradaki vatandaşlarımız daha heyecanlı şekilde demokratik haklarını 16 Nisan'da kullanacaklar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada Hollanda ile yaşanan krizi değerlendirdi.

"Sayın cumhurbaşkanımızın da ifade etttiği gibi Avrupa'nın geleceği bizi endişelendiriyor. Irkçı, faşist, azınlık karşıtı grupların etkin olduğu Avrupa'nın ana siyasetini belirlediği günlerde böyle bir karar alınması endişeleri haklı gösteriyor. Hiçbir diplomasi kuralıyla uyuşmadığı gibi demokratik hakların da ihlali anlamına geliyor."

"Diplomatik dokunulmazlığı olan çalışanlarımız kuşatma altında bunu kaldırmaları gerekir. Resmi araçlarımız rehin alınmış durumda. Vatandaşlarımıza karşı orada uygulanan şiddeti gördünüz. Bunun derhal sonlandırılması gerekiyor. Burada Bu hakikaten Avrupa'nın geleceği açısından endişe verici tabloyla karşı karşıyayız"

"En sert tepkiyi avrupa birliği göstermeli"

"Hiçbir şekilde gerilimden yana değiller. Çeşitli vesilelerle Avrupalı siyasilerin beyanatlar verdiğini görüyoruz. Avrupalı bazı ülkeler referandum sonucunu etkilemeye yönelik hareket içerisindeler. Referandumun sonucunu millet verecek. Kampanyanın bir tarafında bulunanları engellemeye yönelik faaliyetlerinden vazgeçmeleri gerek. Eğer Avrupa ülkeleri demokratik standarlar konusunda samimiyse Hollanda'nın bu tutumuna tepki göstermeliler. En sert tepkiyi Avrupa Birliği göstermeli"

"En güzel cevabı sandıkta verecekler"

"Gelişmelere göre gerekli adımları, nasıl cevap vereceğimizi kararlaştırırız. Bu adımları ileri götürürlerse karşılıksız kalmaz. Hollanda veya başka bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti'ni baskı altına almaya çalışıyorsa beyhude bir çaba içerisinde olduklarını bilmeleri gerekir. Vatandaşlarımızın kararlılığını eksiltmeyecektir. Bu yaptıkları hareketle oradaki vatandaşlarımız daha heyecanlı şekilde demokratik haklarını 16 Nisan'da kullanacaklar. En güzel cevabı sandıkta verecekler"