Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Ekonomik tehdit konuları, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından tatlıya bağlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Söze "Zaman zaman Trump'ın bu şekilde çıkışlar yaptığını biliyoruz" diye başlayan Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump ile konuştu.Erdoğan, Trump görüşmesinde tatlıya bağlandı. Ekonomik tehdit konuları geride kaldı. Bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

İdlib'de yaşanan gelişmelere de değinen Kalın, "İdlib'deki amacımız başta ne ise bugün de odur. Oraya sıkışmış insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Rus tarafının da rejimi bu konu hakkında uyarması ve kontrol altında tutması gerekmektedir" dedi.

YSK'nın seçmen listelerini askıya çıkarmasının ardından ortaya çıkan sahte seçmen kaydı iddialarına da değinen Kalın, "Cumhurbaşkanımız, seçmen adreslerinin kaydırılmasına olumlu bakmıyor. Herkes bulunduğu yerde oyunu kullanmalıdır" dedi.

Trump'ın Suriye sınırında bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki teklifine olumlu baktıklarını kaydeden Kalın, “Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'nin denetiminde olacak” diye konuştu.

Kabine toplantısının ardından konuşan Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Terörle mücadelede kararlı bir şekilde mücadele edilecek”

İç ve dış tehditlerle ilgili stratejiler etraflı bir şekilde ele alındı. Dışişleri Bakanımızın da bir sunumu gerçekleşti. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da takdim konuşmalarında Türkiye'nin iç ve dış güvenlik meselesinde hiçbir şekilde tereddüte mahal bırakmayacak şekilde kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini belirttiler. Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek. Bu PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ olabilir. Bunlara karşı bütün imkanlar seferber edilmek suretiyle mücadele kararlı bir şekilde devam edecektir.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 23 Ocak'ta Rusya’ya ziyareti olacak”

23 Ocak Çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya ziyareti olacak. Burada Suriye konusu konuşulacak. Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye gelmesi bekleniyor. Bu konular netleşince sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

“İdlib'de görece olarak istikrarlı ortam tesis etmiştir”

İdlib mutabakatı ve ateşkesi çerçevesinde o bölgede yaklaşık 10 km. askeri güçlerden arındırılmış bir bölge oluşturuldu. Oranın güvenliği bizim tarafımızdan sağlanıyor. Çemberin dış tarafında Ruslar, iç tarafında bizim askerlerimiz var. İdlib'te yaşayan sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanmalı. İdlib'de görece olarak istikrarlı ortamın bulunduğunu ifade edebiliriz. Bu Cumhurbaşkanımızın diplomatik başarısı olarak kayda geçti.

“Rusya'nın rejimi İdlib konusunda uyarması gerekir”

İdlib'deki amacımız başta ne ise bugün de odur. Oraya sıkışmış insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Burada Rus tarafının da rejimi bu konu hakkında uyarması ve kontrol altında tutması gerekmektedir. Bizim 12 tane askeri gözlem noktasında bulunan askerlerimiz bu güvenliği sağlamak amacında oradalar.

“Biz de Amerikalılara bir kağıt verdik”

Bu 5 madde ana başlıklarıyla ABD'nin buradan çekilmeyi teyid eden bir metindir. DEAŞ'la mücadele devam edecektir. Koalisyonun bir parçası olarak hava sahasında olacağını teyit eden bir kağıt. Biz de kendi kağıdımızı verdik. Çekilme kararı çerçevesinde terör örgütlerine buna DEAŞ, PYD/YPG-PKK'ya alan verilmemesinin altını çizdik. Ayrıca verilen silahların toplanması, askeri üslerin dağıtılması ya da Türkiye'ye devredilmesi konularını biz de ifade ettik. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bir kısmı kamuoyuna yansıdı.

“ABD artık PYD/YPG unsurlarıyla ilişkisini kesmelidir”

ABD'nin artık kendileri için maliyet haline gelen PYD/YPG unsurlarıyla artık ilişkisini kesme zamanı gelmiştir. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde biz yapabiliriz. Burada aradan terör örgütünü çıkartmamız halinde bu planı çok daha kolay, yerel aktörleri de devreye sokarak yapabiliriz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam edecek.

Trump'ın tweeti

Tweet atıldıktan sonra gerekli cevapları verdik. Bu konuyu bir sonuca iki lider bağladı. Zaman zaman Trump'ın bu şekilde çıkışlar yaptığını biliyoruz. Dünkü görüşme olumlu bir görüşmeydi. Daha sonra bir tweet daha attı. Sayın Cumhurbaşkanı da grup toplantısında bundan bahsetti.

Dolayısıyla bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Görüş ayrılıkları belli konularda olabilir. PYD/YPG tutumunu kabul etmeyeceğiz. Kendileri de bunu görecekler.

Bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Suriye sınırına güvenli bölge

Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında bu konuyu paylaştı. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın 4 yıldır gündeme getirdiği bir tekliftir. Mülteci konusunda sayın Cumhurbaşkanımız bunu dünya liderleriyle paylaşmıştır. Bu teklif kabul edilseydi 2015-16 yıllarına damgasını vuran o büyük mülteci akını yaşanmayacaktı. Birçok insan ölmeyecekti, onların hayatları kurtarılacaktı. İlk defa ABD yönetimi tarafından en üst düzeyde bunun uygulanabilir bir plan olduğu söylendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisine geldiler. Bunun askeri, istihbari boyutu ne olacak, bununla ilgili görüşmeler devam ediyor.

“Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'nin denetiminde olacak”

Güvenli bölge 30 kilometrede yaşayan herkesi güvenceye alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade ettiler. Sayın Bahçeli bu noktaya dikkat çekiyor. Burada Türkiye'yi adeta boşa çıkartacak, terör örgütlerine yeni bir fırsat alanı yaratacak bir anlaşmaya bizim onay vermemiz asla söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında ifade ettiler, buranın kontrolü Türkiye'nin olacak. Türkiye'nin askeri konuşlanmasıyla, istihbari faaliyetleriyle yerel halkın dahil olmasıyla bir güvenlik bölgesi oluşturulacak.

“S-400'de fiyat, teslim tarihi ve ortak üretimde anlaştık”

S-400 alımı ile patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişkisi sözkonusu değildir bizim açımızdan. Türkiye milli güvenlik çerçevesinde, istediği ülkeden istediği askeri teknolojiyi alabilir. Patriotlarla ilgili teklif geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı kongreye bu satışın yapılmasına dair olumlu görüşü iletti. Gelen teklif bizim ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi ne kadar karşılıyor, bunun müzakeresi yapılıyor. Birincisi fiyat, ikincisi teslim tarihi, üçüncüsü de teknoloji transferi ve ortak üretim. Biz bu kriterlerle S-400'lerde anlaştık.

Sayın cumhurbaşkanımızın verdiği bu sözle ilgili çalışma devam ediyor

İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3500 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma sözkonusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz kamuoyuyla paylaşılacaktır.

“Herkesin bulunduğu yerde oy kullanması esastır”

İdeal olan herkesin seçmen kaydının bulunduğu yerde oyunu kullanacak şekilde hazırlığını yapmasıdır. Eksiklerin bir kısmını başka gerekçelerle insanların bildirim yapmamasından kaynaklanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından en aza indirmek konusunda çalışmalar yürütülüyor. Bu YSK'nın alanına giriyor.