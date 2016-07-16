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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Bunların ortadan kaldırılması için gerekenler yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç saat içinde detaylı bir açıklama yapacağını söyledi

16 Temmuz 2016 06:11

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul ve Ankara'da hükümete yönelik darbe teşebbüsünde bulunanların adalet önüne çıkartıldığını ve bedelini ödeyeceğini söyledi.

İbrahim Kalın şunları söyledi: "Alçak darbe girişimine karşı milletimiz kenetlenmiş durumda. Ülkenin dört bir yanından milletimiz sokaklarda. Bu darbe girişimine asla ve asla geçit verilmeyecek

Bir grup darbe yaptığını zanneden suçlular eninde sonunda adalet önüne çıkarılacak ve bedelini ödeyecek.

Uçaklarla ilgili gereken tedbirler alınıyor. Bunların elimine edilmeleri ve ortadan kaldırılmaları için gerekenler yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki birkaç saat içinde daha detaylı bir açıklaması olacak.

Külliye etrafında bazı girişimler olduğunu duyuyoruz.
Arkadaşlarımız orada, halkımız da orada. Büyük bir güvenlik sıkıntısı yok. Arkadaşlarımız görevlerinin başında."

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