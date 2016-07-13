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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: AP çatısı altında terör propagandası kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AP'de açılan PKK/PYD sergisine tepki gösterdi

13 Temmuz 2016 01:04

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nda terör örgütü sergisi açılmasına ilişkin, "AP çatısı altında her gün Türk vatandaşlarını hedef alan bir terör örgütünün propagandasının yapılması kabul edilemez.Kendilerine Nusra Cephesi, Hizbullah ve eli kanlı Esed rejimi sergilerini de açmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nda, Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı bir sergi açıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AP'de açılan PKK/PYD sergisine tepki gösterdi.

 

"AB'nin PKK'nın organik uzantısını parlatarak, neyi amaçladığını güçlük çekiyoruz"

 

hürriyet'in haberine göre; Avrupa Parlamentosu çatısı altında her gün Türk vatandaşlarını hedef alan bir terör örgütünün propagandasının yapılması kabul edilemez olduğunu belirten Kalın, "Avrupa Parlamentosunun bizatihi Avrupa Birliği'nin terör örgütü kabul ettiği PKK'nın organik uzantısını parlatarak neyi amaçladığını anlamakta güçlük çekiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

 

"Terörle mücadele yasalarını eleştirenlerin asıl maksadı anlaşıldı"

 

Avrupa Parlamentosu'nun bir terör örgütünün reklamına soyunması, Türkiye olarak gündeme getirdiğimiz çifte standartların en açık kanıtıdır" diyen Kalın, şunları kaydetti: "Terör propagandası, ifade özgürlüğü kapsamında olamaz. Bu sergiyi düzenleyenler, eğer hareketlerini 'PYD'nin DEAŞ terör örgütüyle savaştığı' iddiasına dayandırıyorlarsa, kendilerine Nusra Cephesi, Hizbullah ve eli kanlı Esed rejimi sergilerini de açmalarını tavsiye ediyoruz. Bizim açımızdan masum insanları öldüren ve kandan beslenen Nusra Cephesi, DEAŞ, PYD ve PKK arasında herhangi bir fark yoktur. Türkiye'deki terörle mücadele yasalarını her fırsatta eleştiren bazı Avrupalı siyasetçilerin asıl maksadı bu vesileyle anlaşılmıştır."

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