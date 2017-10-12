Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: ABD ile kriz bir günde çözülebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile yaşanan vize krizinin 'karmaşık' olmadığını belirterek, "ABD ile kriz bir günde çözülür" dedi.

Dışişleri düzeyinde görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Kalın, "Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey'in Amerikan Dışişleri Bakanıyla bir görüşmesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde bu konunun çözülmesiyle ilgili Amerikalıların teklifini aldık. Bunu değerlendireceğiz, detaylı bir şekilde buna bakacağız" diye konuştu.

İdlib intikaliyle ilgili de görüş bilderen Sözcü Kalın, "Önceliğimiz askerlerimizin can güvenliği" ifadesini kullandı.

Katıldığı MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Konuyu getirip vize meselesine ya da Amerikan elçiliğinde çalışan personelin güvenliğine bağlamalarını anlamak mümkün değil. Kendilerince bir misilleme yapmaya çalışıyorlar. Fakat şu anda tabii dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey'in Amerikan Dışişleri Bakanıyla bir görüşmesi oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde bu konunun çözülmesiyle ilgili Amerikalıların teklifini aldık. Bunu değerlendireceğiz, detaylı bir şekilde buna bakacağız. Bizim açımızdan aslında ortada karmaşık bir tablo da yok. Yani Türkiye'de devam eden bir yargı süreci var. Bu kişilerle ilgili ifadeler, sorgulamalar devam ediyor. Bırakın yargı konuyla ilgili gerekli kararını versin.

Amerika veya bir başka ülke, Türkiye'deki yargı süreçlerine saygı duymak zorundadır. Nasıl başka ülkeler, bizim vatandaşlarımız yargıya konu edildiği zaman tutuklandığı, sorgulandığı veya ülkeye giriş yasağı konduğu gibi örneklerle karşılaştığımızda bize yargının bağımsızlığını öne sürüyorlarsa aynı şekilde Türkiye'de de bir yargı bağımsızlığı var. Bu kararı veren bir savcı var. Devam eden bir soruşturma var. Olaya da hukukun üstünlüğü çerçevesinde, yargı bağımsızlığı çerçevesinde bakmaları gerekir. Umarız bu konuda kendileri de bu tabloyu daha net bir şekilde görür, böyle bir rövanşist yaklaşımdan uzak bir şekilde tamamen hukukun ve diplomasinin kuralları çerçevesinde bu sorunun çözümüyle ilgili olumlu, yapıcı bir tutum içerisinde olurlar."

"Önceliğimiz askerlerimizin can güvenliği"

Türk keşif ekibinin İdlib'deki çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Astana süreci geçen aralık ayında hayata geçirdiğimiz bir mekanizma. Bu konuyu müzakere ettik. 4 çatışmasızlık bölgesi konusunda anlaşma sağlandı. Bunun sonuncusu İdlib için harekete geçmiş bulunuyoruz. Şu anda keşif çalışmaları devam ediyor. Karmaşık bir coğrafya, detaylı çalışılması gerekiyor. Burada öncelikle askerlerimizin can güvenliğini sağlamak ve sivillerin zarar görmesini engellemek için detaylı çalışma yapılıyor."

"Bağdat ile Erbil arasında çözülmeli"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuna da bir kez daha tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

"Referandumdan önce de sonra da çağrıda bulunduk, bu yanlıştan dönün dedik. Bu çağrımızı yeniliyoruz. Meseleler Bağdat ile Erbil arasında çözülmeli. Mevcut durumda yapılacak değişikliği kabul etmiyoruz dedik. Irak'ın toprak bütünlüğünü tanıdıklarını güçlü bir şekilde ifade etmeliler. Cumhurbaşkanımızın İran'a ziyaretinde bu konu görüşüldü. Başbakanızım Irak'a yapacağı ziyarette de görüşülecek. Irak Kürtlerini cezalandırmak gibi bir niyetimiz yok."