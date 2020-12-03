Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nun 28 yıllık mimarları açılışa çağrılmadı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) başkent Ankara'daki yeni binasının açılışına binanın mimarları Semra Uygur ve Özcan Uygur çifti, davet edilmedi. Haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynakları protokolde bir hata olduğunu öne sürdü.

Independent Türkçe’den Mehmet Efe Altay’ın haberine göre, Semra ve Özcan Uygur’un tasarladıkları bina 28 yıl sonra bugün hizmete girecek ancak mimar çift, bugünkü açılış öncesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada açılışa davet edilmediklerini söyledi.

Yaşadıkları 28 senelik serüvenin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden mimarlar, davet edilmeseler de “bir daha deneyimlemeyecekleri bu heyecanı” aldıkları biletlerle yaşayacaklarını ifade etti.Binanın Türkiye Cumhuriyeti ve Ankara’ya büyük bir değer katacağını vurgulayarak, “Demek ki değer yaratanları takdir edenler değer yaratanlar tarafından olur. Demek ki değer yaratını takdir etmeyen bir durum var burada” diye konuşan Uygur, şöyle devam etti:

“Vefa ya da emek olarak değerlendirilmiyorsa ya da başka nedenleri varsa benim bileceğim bir konu değil. 1992’den bu yana, Özal zamanından beri oraya emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne armağandır. Herkes geçer… Kaç cumhurbaşkanı, kaç bakan, kaç bürokrat geçti… Onların hepsi gelip geçici ama orayı yapan mimarlar ve tasarımcılar var olacak.”

Independent Türkçe'nin haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Protokolde bir hata oluştuğunu” ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un talimatının ardından mimar çifte davet gönderildiği belirtildi. Uygur çifti de bu akşamki açılışa katılacağını söyledi.