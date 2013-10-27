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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 600 milyon lira bütçe

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin maliyeti belli oldu

27 Ekim 2013 12:54

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 2014 yılı bütçe tasarısına göre 808.4 milyon lira ödenek verilecek. Bunun 84 milyon lirası personel ödeneği. Bu durumda diğer cari harcamalar dikkate alındığında YSK’nın yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 600-700 milyon liraya yakın kaynak ayırdığı anlaşılıyor.

 

Gelecek yıl 5 kat artacak

 

2014 yılı bütçe tasarıları TBMM’ye gönderildi. YSK’nın 2014 yılı bütçe tasarısına göre de ödenek 808.4 milyon lira olarak tahmin edildi. BU ödenek 2013 yılının neredeyse 5 katına yakın bir rakam. Gelecek yıl mart ayında yerel seçimler ardından ağustos ayında da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

2015 yılında ise genel seçimler yapılacak. Yani yine oy sandıkları kurulacak. Oy pusulası ve zarfları alınacak, bastırılacak. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun 2015 yılındaki bütçesi ise 362.6 milyon lira olarak tahmin edildi. Personel ödeneği ise 91 milyon lira. Bu durumda genel seçimlerın yapılacağı yıl için de yaklaşık 200-250 milyon liralık bir harcamanın planlandığı tahmin ediliyor. Yapılacak üç seçimin ardından 2016 yılında YSK’nın bütçesi yine normal döneme girecek. 2016 yılı için tahmin edilen rakam da 126 milyon lira. Bunun 99 milyon lirası personel harcamaları için ayrıldı.

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