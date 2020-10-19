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Politika

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Mustafa Akıncı, siyasi hayatını noktaladı

19 Ekim 2020 00:39

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turunda yüzde 48,26 ile kaybeden eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçimin galibi Ersin Tatar'ı tebrik ederken, "Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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