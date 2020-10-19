Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Mustafa Akıncı, siyasi hayatını noktaladı

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı ise yüzde 48,26 oranında oy elde etti. Bu sonuçların ardında açıklama yapan Akıncı, siyaseti bıraktığını belirtti.

Yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarını "45 yıllık siyasi hayatının sonu" olarak tanımlayan Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"Neler yaşandığını hep anlattım. Tekrar etmeyeceğim. Sanrım neler yaşandığını da görmeyen kalmadı. Bu normal şartlarda yapılmış bir seçim dersek gerçeği söylemiş olmayız

Sayın Ersin Tatar'a hayırlı olsun. Bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bundan sonraki süreç siyasi hayatım bakımından 45 yıllık bir dönemin sonudur...

Sonucu kabullenerek hayırlı olmasını diliyorum. Tatar’a görevinde üstün başarılar diliyorum.”

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