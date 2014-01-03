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'Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmamış bir fırtınaya giriyoruz, hazır olun'

Hüseyin Gülerce: Sadece sabredenlerin, sağduyu ile hareket edenlerin, üslup güzelliğini koruyanların ve duruşunu bozmayanlarin kazanacağı fırtınaya giriyoruz

03 Ocak 2014 12:36

Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, “Herkes, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, bu topraklarda Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmamış sıkıntılara ve savrulmalara hazır olsun. Sadece sabredenlerin, sağduyu ile hareket edenlerin, üslup güzelliğini koruyanların ve duruşunu bozmayanlarin kazanacağı fırtınaya giriyoruz” dedi.

Dershane tartışmaları ile gün yüzüne çıkan ve yolsuzluk operasyonu ile tırmanan AKP – Gülen cemaati gerginliği kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Twitter’dan tartışılacak sözlere imza attı.

Twitter’da, Zaman gazetesinin bugünkü (3 Ocak) nüshasında yayımlanan “Sonunda ne olur” başlıklı yazısının anonsunu yapan Hüseyin Gülerce, “Zaman'da bugünkü yazım: Sonunda ne olur? Demokrasimiz, milletimiz ve devletimiz bu badireden güçlenerek çıkar. Ancak herkes, umhurbaşkanlığı seçimine kadar, bu topraklarda Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmamış sıkıntılara ve savrulmalara hazır olsun. Sadece sabredenlerin, sağduyu ile hareket edenlerin, üslup güzelliğini koruyanların ve duruşunu bozmayanlarin kazanacağı fırtınaya giriyoruz. Bu fırtınada dostlar kaybedilecek, çürükler ayıklanacak, vefasızlar ortalığa saçılacak. Herkes yerini bulacak. Sonunda Türkiye kazanacak. Fırtınanın habercisi ben değilim, Sayın Mehmet Ali Şahin ve Sayın Burhan Kuzu. Operasyon yapılacağını  6 ay önceden bilen yazarlara dikkat” diye yazdı.

 

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