Cumhurbaşkanlığı seçimi bir sınavı daha erteletti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) tarihini değiştirdi.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmeleri için gerçekleştirilen sınavın tarihi, 8 Temmuz 2018’den 21 Temmuz 2018’e ertelendi.

Başvuruları 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanacak.

24 Haziran'da gerçekleşecek ilk tur seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması halinde seçmenler 8 Temmuz 2018'de bir kez daha sandık başına gidecek.

İlk Olarak 23-24 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan üniversite sınavları da seçimler dolayısıyla 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerine alınmıştı.