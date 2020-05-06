Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değişiyor mu, işte konuşulanlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin dünkü MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde değişiklik yapılmasına ilişkin taslağın hazırlanmasını istediği iddia edildi. Söz konusu değişikliğin, Cumhurbaşkanlığı seçimini tek tura düşürmeyi ve seçilmek için yüzde 50'den fazla oy alma şartını kaldırmayı öngördüğü belirtildi.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre, AKP MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminde değişiklik yapılması gündeme geldi. Değişiklik için taslağın hazırlamasının ardından kamuoyunda konu ile ilgili gündem oluşturulacağı ve muhalefetin desteğini almak için zemin hazırlanmaya çalışılacağı konuşuluyor.

Bekir Ağırdır: Seçim sisteminde değişiklik yapma ihtimalinin gündeme gelebilir

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, T24 yazarı Murat Sabuncu ile gündemi yorumladıkları "Sayıların Dili" programında erken seçimden çok seçim sisteminde değişiklik yapma ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Ağırdır, “Başkanlık sistemini iki turlu olmaktan çıkararak, 51 şartını kaldırarak, bu zorunluluktan kurtulmak daha kolay bir yol gibi görünüyor . Üstelik bu konuda muhalefeti ikna etme fırsatları olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ağırdır, “Birincisi henüz muhalefetin iktidar kanadını seçime zorlayacak bir heyecan dalgası gözlenmiyor, ikincisi iktidar kanadı ülkeyi yönetme aczine düşmüş de görünmüyor, katılırız katılmayız bürokrasiye ve meclise hakimiyet sürüyor. Üçüncüsü, şimdiye kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanının siyaset yapma tarzına bakılırsa erken seçim, aşağı yukarı 3 yıllık bir iktidardan feragat etmek demek. Halbuki Erdoğan'ın tarzı bu değil. Dolayısıyla bu tür dinamikler yok, altındaki zihni koalisyonda da bir çözülme, sıkıştırma veya parçanlama da yok. O nedenle erken seçim ihtimalini uzak görüyorum.” görüşünü savundu.

TIKLAYIN | KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Erken seçim zor, seçim sisteminde değişiklik olabilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen günlerinde Erdoğan'ın konuşmalarında iç siyasete değindiğinin altını çizdi. Yetkin, "Erdoğan, Türkiye’nin pek çok ülkeye göre Koronavirüs'le mücadelesinde daha başarılı görünmesinden bir seçim zaferi çıkarmayı mı umuyor? Ekonominin artık kimseyi başarılı olduğuna ikna edemeyen görünümüyle seçime gidip başarılı olmayı mı kuruyor? Bu sertleşen siyasi ve ideolojik söylemin altında bu plan mı yatıyor?" diye sordu.

Yetkin dün kaleme aldığı yazıda, "Oysa birbiri ardına açıklanan anketler pek Erdoğan’a cesaret verecek türden değil.Örneğin, Avrasya araştırma şirketinin anketine göre, bugün seçim yapılsa AK Parti’nin alacağı oy, kararsızlar dağıtılmış halde yüzde 34. Eğer gerçekten ağır risk taşıyan bir baskın seçim yoksa aklında Erdoğan açısından siyasi söylemi böylesine tırmandırmanın bir anlamı kalıyor geriye. Yani AK Parti’nin oranında 24 Haziran 2018 seçiminden bu yana yukarı doğru hiçbir kıpırdanma olmazken, Erdoğan geçici olarak yükselen destek oranını o düzeyde tutmaya çabalıyor olabilir. AK Parti tabanındaki soğumayı CHP karşıtı söylemi tırmandırarak alevlendirmeye çalışıyor olabilir. Ekonomi bu haldeyken baskın seçim riski almayı düşünmüyorsa, siyasi söylemindeki bu sertleşmeyi açıklamak için tabanındaki erimeyi durdurma çabası dışında seçenek kalmıyor sanki. Tabii Bahçeli seçim isterse o başka; Bahçeli’nin dediği olur o durumda." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Murat Yetkin: Erdoğan Covid-19’dan seçim zaferi mi umuyor; oysa açıklanan anketler Erdoğan'a cesaret verecek türden değil