Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda protestonun 'cezası' polis yumruğu!

Ankara’da yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümek isteyen Öğrenci Kolektifi üyesi 22 kişi polisin gazlı müdahalesinin ardından darp edilerek gözaltına alındı. Müdahale edilen öğrencilerden birinin, gözaltına alındığı halde bir polis tarafından yumruklandığı görüldü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Söğütözü Caddesi’nde bir araya gelen ve yanlarında YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı temsilen ‘Yekta Aranıyor’ yazılı maket telefon taşıyan grup, bu maketi Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesine bırakmak istedi. Grubun önünü kesen çevik kuvvet ekipleri, eylemcilerin geçişine izin vermedi. Polis barikatına yüklenen gruba biber gazıyla müdahale edildi. Çevik Kuvvet ekipleri ile eylemciler arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede 5’i kadın 22 kişi gözaltına alındı. Bazı eylemciler yere yatırılarak, plastik kelepçe takıldı. Yaka paça gözaltına alınan eylemciler, polis aracına bindirildi. Gözaltı sırasında bir öğrencinin polis tarafından yumruklandığı görüldü.

Bu sırada üzerinde sahte basın kartı olduğu iddia edilen bir eylemci de polis tarafından gözaltına alındı. 22 kişi polis araçlarıyla emniyete götürüldü.