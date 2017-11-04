Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hastane ve 'çeşnici' hizmetleri için 2 milyon 160 bin 927 lira harcandı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun onayladığı Cumhurbaşkanlığı bütçesine göre, 2016 yılında ‘Saray’daki hastane ve çeşnici hizmetleri için 2 milyon 160 bin 927 TL harcandı. Laboratuvar malzemeleri için 1.7 milyon, ilaç için 29 bin, kimyasallar için 39 bin, medikal malzemeler için de 320 bin lira harcama yapıldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberi aynen şöyle:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı’nın 2016 yılı Kesin Hesabı’nı ve 2018 bütçesini salı günü onayladı. Komisyonun onayladığı 2016 Kesin Hesabı’na göre, “Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri” için Saray’a 2 milyon 161 bin 133 lira ödenek verildi. Önceki yıldan kalan para ile birlikte Saray’ın elinde tıbbi ve laboratuvar malzemesi alımı için 2 milyon 161 bin 131 lira bütçe vardı. 2016 sonunda, kesin hesaba göre bu paranın sadece 206 harcanmayarak 2017 yılına bırakıldı.

Kasırga yanıtladı

Bu paranın bu kalemde hangi madde ve malzemeler için harcandığı, komisyon toplantısı sırasında, CHP’li Bülent Kuşoğlu tarafından, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’ya soruldu. Kasırga Kuşoğlu’na, “Tıbbi sağlık merkezi ve gıda güvenliği merkezindeki malzemelerin ayrıntılarını görebilir miyiz?’ dediniz. Gayet mümkün, onların listesini biz size sunabiliriz” yanıtını verdi. Böylece bu kalemin Saray’daki “sağlık merkezi” ve “gıda güvenliği merkezi” için harcandığı ortaya çıktı.

Komisyonun kabul ettiği 2016 Kesin Hesabı’na göre 2 milyon 160 bin 927 lira, “ilaçlar ve farmakolojik ürünler”, “biyokimyasallar ve gaz maddeleri içiren kimyasallar”, “medikal malzemeler” ve “laboratuvar malzemeleri” için harcandı. 2 milyon 160 bin 927 liradan sadece 206 lira harcanmayarak 2017 yılı hesabına devredildi. Buna göre Saray’da, “ilaçlar ve farmakolojik ürünler” için 29 bin 304 lira, “biyokimyasallar ve gaz maddeleri içeren kimyasallar” için 39 bin 723 lira, “medikal malzemeler” için 326 bin 474 lira, “laboratuvar malzemeleri” için ise 1 milyon 765 bin 456 lira harcandı.