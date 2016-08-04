Cumhurbaşkanlığı: Rusya ile birlikte Suriye krizine çözüm bulmak istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye krizine Rusya ile birlikte siyasi çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Sputik'in aktardığı habere göre TASS'a konuşan Kalın, "Türkiye, Suriye krizinden çıkış yolu arama konusunda Rusya'yı bir partner olarak görüyor" dedi.

"Bu konuda her zaman için Rusya ile işbirliği yapmanın yollarını aradık. Geleceğe güvenle bakmak ve Suriye'de siyasi geçişin en kısa sürede gerçekleşmesi için Rusya ile işbirliği yapmak istiyoruz" diyen Kalın, Rusya ve Türkiye'nin Eylül 2015'te önce Soçi'de, sonra Moskova'da yapılan üst düzey görüşmelerle Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun kuruluşu için zemin hazırladığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta Saint Petersburg'da yapacağı görüşmeye de değinen Kalın, gündemin öncelikli konuları arasında ikili ilişkiler, Suriye krizi ve terörle mücadele olacağını bildirdi.

Putin ve Erdoğan'ın gelecek hafta yapılacak görüşmede ikili ilişkilerdeki normalleşme sürecini hızlandıracağını da ifade eden Kalın, ‘Normalleşme süreci, iki liderin sağduyusu ve kararlılığı sayesinde başladı’ vurgusu yaptı.

İki ülke arasındaki ortak projelerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Ankara, Moskova ile yakın işbirliğini tüm alanlarda sürdürüyor. Ayrıca yeni projeler üzerinde de çalışmalar yapılacak. Burada önemli olan nokta, atılan ortak adımların, her iki ülkenin çıkarına hizmet etmesi ve bölgesel ve küresel sorunların çözümü için çözüm üretilmesi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kalın, Türkiye'nin Başkan Putin'in darbe girişimi sonrasında verdiği desteği büyük bir takdirle karşıladığını anlattı. Kalın, "Putin'in Erdoğan'a darbe girişimine tepki göstermek için açtığı telefon, çok önemli bir mesajdı. Darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye'deki siyasi liderlik ve yönetim güçlendi, demokratik meşruiyet de daha güçlü hale geldi. Bu bağlamda Rusya-Türkiye ilişkileri de normalleşecek ve güçlenecek" diye konuştu.