Cumhurbaşkanlığı raporu: Kredisini ödeyemeyenlerin sayısında yüzde 127 artış

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı da 320 bin 889’dan 351 bin 161 kişiye çıktı. Artış yüzde 9.4 oldu. Tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartı borcunu ödeyememiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 73.2’lik artış ile 558 bin 319’dan 967 bin 136’ya çıktı.

Eylülde ise tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısında büyük artış oldu. Geçen yılın eylülünde 56 bin 987 olan tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısı bu yılın eylülünde yüzde 101.5’lik artış ile 114 bin 805’e yükseldi.