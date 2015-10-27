"Cumhurbaşkanlığı, PTT ile 5 ve 7 bin TL ödeme yapmaya hazırlanıyor"

Cumhurbaşkanlığı’nın PTT ile protokol imzalayarak, halka “Emekli ve Sosyal Yardım Ödemeleri” adı altında bir defaya mahsus 5 bin ve 7 bin TL miktarlarında ödeme yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Cumhuriyet’in haberine göre; yardımın, başvuru yapanların durumu incelenip verileceği belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Bu Tayyip Erdoğan’ın paralel devlet yapılanmasının örneğidir. Topluma rüşvet dağıtılmasıdır” dedi.

“Emekli ve Sosyal Yardım Ödemeleri” adı altında yapmaya hazırlanıldığı iddia edilen yardım kapsamının, hangi yasaya dayanarak yapıldığı belirtilmedi.

Cumhuriyet’te yer alan haber şöyle:

PTT, sisteme giriş yaparak yardım yapılmaya hazırlanıldığını doğruladı. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından Saray’da kurulan Halkla İlişkiler Birimi ile PTT arasında protokol imzalandı. Protokolle, Cumhurbaşkanlığı’nın hak sahiplerine yardım ödemesi yapması ve ödemelerin de PTT işyerlerinden sağlanmasının önü açıldı. PTT Genel Müdürlüğü, protokol kapsamında yapılacak ödemeler için işyerlerine dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Buna göre, ödemeler standart hak sahibi başına 5 bin TL veya 7 bin TL olacak. Ödemeler, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından verilen bilgiler doğrultusunda yapılacak.

Emekli ödemesi değil

Yaşlılık, muhtaç, kimsesiz ve engelli aylığı, şartlı eğitim, şartlı sağlık, eşi vefat eden kadınlar ve muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlara ilişkin ödemeler PTT aracılığı ile yapılabiliyor. Ancak PTT Genel Müdürlüğü’nden yazılan yazıda, ödemeye ilişkin işlemler için “Mevcut yapıdaki diğer emekli ödemelerinde olduğu gibi yapılacaktır” ifadeleri kullanılıyor.

Bir PTT şubesi memuru, böyle bir yazının Genel Müdürlük’ten kendilerine geldiğini, sisteme giriş yaptıktan sonra doğruladı. Memur, “Cumhurbaşkanlığı’na başvuracaksınız. Orası durumunuza bakacak. Onaylanırsa, tüm onaylananların listesi bize CD olarak gönderilir. Eğer yardım size çıktıysa, biz de ödemeyi yaparız. Başbakanlığın da, kaymakamlığın da benzer yardımları var” dedi.

CHP’li Yarkadaş, yardımın kaynağını hem Meclis’e soru önergesi vererek hem de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne başvurarak öğreneceğini belirterek “Bu Tayyip Erdoğan’ın paralel devlet yapılanmasının örneğidir. Topluma rüşvet dağıtılmasıdır” dedi