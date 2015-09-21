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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü açıkladı: Erdoğan 4 Ekim'de Strasbourg'da mitingine katılacak
Strasbourg'da da 'Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses' mitingi düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Fransa'nın Strasbourg kentinde 4 Ekim'de yapılacak "Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses" mitingine katılacağı duyurdu.
Saat 12:30'da başlayacak mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan tarafından Twitter üzerinden açıklandı.
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