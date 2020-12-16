Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödenek harcaması kasımda rekor kırdı; 279 milyon lira harcandı

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan, hesabı sorulamayan ve "örtülü ödenek" olarak da adlandırılan gizli hizmet giderlerinden yapılan harcamaları kasım ayında 2020 rekorunu kırdı. Kasım ayında kullanılan örtülü ödenek miktarı 279 milyon 878 bin lira olurken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılında örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama 1 milyar 858 milyon liraya çıktı.

Birgün gazetesinin haberine göre; 2020 yılının ilk ayında 220 milyon lira harcama yapılan bu kalemden Şubat ayında 121 milyon lira, Mart ayında 222 milyon lira, Nisan ayında 124 milyon lira, Mayıs ayında 94 milyon lira, Haziran ayında 223 milyon lira, Temmuz ayında da 273 milyon lira harcandı.



Ağustos ayındaki 21 milyon liralık harcama ile hız kesildi ancak Eylül ayı harcaması 254 milyon liraya fırladı. Ekim ayında yine 20 milyon lira harcandı ancak Kasım ayı 279 milyon lira ile rekor ayı oldu.



Kasım’daki harcama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020 yılında örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama 1 milyar 858 milyon liraya çıktı. 179 milyon lira da sermaye amaçlı gizli hizmet harcaması yapıldı.

Merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 63 milyar 897 milyona yükseldi

Merkezi yönetim bütçe giderleri de Ocak-Kasım 2019 döneminde yüzde 18,8’ik artışla 895 milyar 418 milyon liradan 1 trilyon 63 milyar 987 milyon liraya yükseldi. 11 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon liralık ödeneğin yüzde 98,8’i kullanıldı.



Yüzde 11,5 artışla 76 milyar 679 milyon liralık mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler ise yüzde 23 artarak 445 milyar 457 milyon lira oldu.