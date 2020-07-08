Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'da Twitter programı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümü programını yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla Twitter’dan yürütecek.
Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın aktardığına göre, 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. Önceden belirlenmiş 251 tanınmış kişinin sosyal medyadaki fotoğraflarına da şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek.
Taslak programa göre geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen '15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu' (rakip takımların beyin fırtınasıyla inovatif çözümler ürettiği etkinlik) bu sene de olacak.