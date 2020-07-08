Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'da Twitter programı

Taslak programa göre, 15 Temmuz’da düzenlenecek program sosyal medya üzerinden yayımlanacak. Uçakların kuyruklarına pankartlar asılacak. İstanbul’da belirlenen bir vapur ve yüksek hızlı tren (YHT) 15 Temmuz özel tasarımıyla giydirilecek. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerine özel yapılan hat levhaları sergilenecek.

Yapılan görseller hafta boyunca sosyal medyada, gar, terminal ve havalimanlarında video ekranlarından izlenebilecek. Piyanist Fahir Atakoğlu ‘15 Temmuz Destanı Senfonisi’ ile etkinliklerde yer alacak. Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla koordineli düzenlenecek. Etkinlikler sosyal medyada oluşturulacak 15 Temmuz uygulamasından takip edebilecek.

Öte yandan, 15 Temmuz şehitlerinin anısına İngilizce yazılı pankartlar, FETÖ’nün karargâhı Pensilvanya ve bazı ABD eyaletlerinde hava araçlarıyla gezdirilecek. Uçakların kuyruklarına pankartlar asılacak.