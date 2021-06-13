Cumhurbaşkanlığı'na, Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika Krallığı'na ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan tezkerede, “13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Belçika Krallığı’na, 14-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bulanacağımdan ötürü dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığı’na; Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın 106. Maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir” denildi.