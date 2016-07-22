Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda 283 asker gözaltına alındı.
Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında TRT’deki bildiriyi okuttukları belirtilen askerlerin de bulunduğu gözaltı kararı verilen 300 askerden 283 askerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmeleri bekleniyor. Bu kişiler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adalet Sarayı'na götürülecek.