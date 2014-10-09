Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Karşıyaka'nın

Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nın sahibi Karşıyaka'yı karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, İzmir temsilcisi Fenerbahçe'yi 77-75 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Ülker'i Ankara Spor Salonu'da oynanan maçta 77-75 yenen İzmir temsilcisi, 27 yıl sonra ikinci kez en büyük kupada mutlu sona ulaştı.

Karşılaşmaya alan savunması yaparak başlayan Fenerbahçe Ülker, 3 dakika boyunca rakibine sayı atma şansı tanımazken, Preldzic ve Hickman'ın basketleriyle 9 sayılık farka ulaştı: 9-0

Maçtaki ilk sayılarını 4. dakikada Palacios ile bulan Pınar Karşıyaka, Dixon ve Gabriel'in de skora katkı yapmasıyla 6. dakika içinde farkı 3 sayıya (13-10) indirdi. Gabriel ve Dixon'ın 3 sayılık basketleriyle oyunun kontrolünü eline alan İzmir temsilcisi, 8. dakikada 19-17'lik skorla öne geçti. Hickman ile skor üreten rakibine Palacios-Diebler ikilisiyle karşılık veren Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 23-20 üstün bitirdi.

İkinci periyoda Fenerbahçe Ülker, Preldzic, Pınar Karşıyaka ise Gabriel'in 3 sayılık basketleriyle girdi. Savunmasını sertleştiren ve rakibini hataya zorlayan İstanbul temsilcisi, Zoric ve Bogdanovic'in basketleriyle 7-0'lık seri yakalayarak, 13. dakikada 4 sayı farkla (30-26) öne geçti. Pınar Karşıyaka, Strawberry'in 3 sayılık basketiyle hücumdaki sıkıntısına son verirken, Palacios'un üst üste sayılarıyla 8-1'lik seri buldu ve 16. dakikada bir kez skor üstünlüğünü eline aldı: 31-34

Bu bölümde her iki takım da yüksek yüzdeyle oynarken, Fenerbahçe Ülker, Zoric'in son saniyede attığı basketle soyunma odasına 41-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Barış Hersek ve Dixon'ın 3 sayılık basketleriyle 6-0'lık seri yakalayan İzmir ekibi, 22. dakikaya 46-41 üstün girdi. Goudelock ve Oğuz Savaş'ın art arda sayılarıyla toparlanan ve rakibine 6-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Ülker, 24. dakika içinde yeniden öne geçti: 47-46

Periyodun ortalarına doğru takımlar, 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar üretirken, Palacios-Dixon ikilisiyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 27. dakikayı 56-55 önde geçti. Pota altından Zoric, dış atışlardan da Goudelock'ın basketleriyle kontrolü eline geçiren Fenerbahçe Ülker, 11-2'lik seriyle son çeyreğe 66-58 üstün girdi.

Pınar Karşıyaka, son periyoda sert savunma yaparak girdi. 4 dakika boyunca rakibine sayı attırmayan İzmir ekibi, Palacios, Dixon ve Gabriel'in basketleriyle 6-0'lık seri yakaladı ve 34. dakikada farkı 2 sayıya kadar (66-64) indirdi. Rakibinin skorer isimlerini durdurmayı başaran Pınar Karşıyaka, 3 sayı çizgisinin gerisinden Palacios ve Strawberry ile üst üste sayılar üretti ve 37. dakika içinde 73-71'lik skorla yeniden öne geçti. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde yaptığı tam saha baskıyla rakibini hataya zorlayan Pınar Karşıyaka, taktik faulleri sayıya çevirdi ve karşılaşmadan 77-75 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, şampiyonluğa ulaştığı 1986-1987 sezonunda, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez final oynamıştı. Beşiktaş ile karşılaşan İzmir ekibi, siyah-beyazlı takımı 81-65 mağlup ederek, tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.