Cumhurbaşkanlığı Kupası Yakın Doğu Üniversitesi'nin

Gaziantep’te, bu yıl 25’incisi düzenlenen Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi rakibi Fenerbahçe’yi 75-59 skorla mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Karataş Şahinbey Kapalı Spor Salonunda oynan karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda taraftar izledi. Müsabakayı baştan sona önde götüren Yakın Doğu Üniversitesi, rakibi Fenerbahçe’yi 75-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Maçın skorer ismi 21 sayıyla Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Kayla Renae Mc Bride oldu. Şampiyon takıma kupasını Hidayet Türkoğlu, Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birlikte verdi. Kupayı kaldıran takım kaptanı Bahar Çağlar ve arkadaşları yaşadıkları mutluluğu kendilerini izlemeye gelen taraftarlarla paylaştı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maç sonrası yaşanan sevinç

-Oyuncuların birbirini tebrik etmesi

-Oyuncuların kupayı alması

-Yaşanan sevinç

-Genel ve detay görüntüler

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)