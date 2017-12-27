Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 75-59 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Bu organizasyonda 19. kez yer alarak en fazla final oynayan takım olan Fenerbahçe, 2. olurken Yakın Doğu Üniversitesi tarihinde ilk kez zafere ulaştı.

Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Yakın Doğu Üniversitesi oyuncularına kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, madalyaları ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi, tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Törende büyük sevinç yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi'nin teknik heyet ve oyuncuları, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçeli oyuncuların madalyalarını ise Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister ile AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan verdi.

Maçın en değerli oyuncusu ise basın mensuplarının oylarıyla Yakın Doğu Üniversitesi'nden Kayla McBride oldu. Attığı 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan McBride, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün'ün elinden aldı.

Kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe!



Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ı 1998-1999 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek kupayı aldı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

2003-2004'te Erdemirspor, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupada mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı.

Galatasaray üst üste 6 kez!



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Galatasaray, kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım olarak öne çıkıyor.

Kupanın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda rekor kırdı.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü.,

Diğer şampiyonlar



Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 4 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.

Kupada geçen sezon da Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupanın sahibi oldu.