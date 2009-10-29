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Yaşam

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödülleri verildi

29 Ekim 2009 17:03

2009 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Geleneksel Sanatlar dalında Uğur Derman'a, Sinema dalında Nuri Bilge Ceylan'a, Kültür ve Sanat Kurumu olarak da Sakıp Sabancı Müzesi'ne verildi.
     Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği''nde, Türk kültür ve sanat yaşamına önemli katkılarda bulunan, ülkenin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler ile kurumlara, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesi öngörüldüğü hatırlatıldı.
     Cumhurbaşkanı Gül'ün, ödülün, her yıl kültür ve sanatın farklı dallarında verilmesini uygun bulduğu belirtilen açıklamada, bu çerçevede, Doğan Hızlan, Prof. Dr. İskender Pala, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Emin Kuz, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı Hüseyin Diriöz, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Zeynep Damla Gürel'den oluşan Değerlendirme Kurulu'nun öneride bulunduğu kaydedildi.
     Açıklamada, Kurul'un önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı Gül'ün, 2009 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin; Geleneksel Sanatlar dalında Uğur Derman'a, Sinema dalında Nuri Bilge Ceylan'a, Kültür ve Sanat Kurumu olarak da Sakıp Sabancı Müzesi'ne verilmesini uygun gördüğü belirtildi.
     Ödül töreni daha sonra duyurulacak bir tarihte Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek.

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