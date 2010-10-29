-CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - 2010 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, tarih dalında Cemal Kafadar'a, resim dalında Ergin İnan'a ve kültür sanat kurumu olarak da İstanbul Modern'e verildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği''nde, Türk kültür ve sanat yaşamına önemli katkılarda bulunan, ülkenin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler ile kurumlara, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmesi öngörüldüğü hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ödülün, her yıl kültür ve sanatın farklı dallarında verilmesi talimatı verdiği belirtilen açıklamada, bu çerçevede, Prof. Dr. Mustafa İsen, M. Emin Kuz, Ahmet Sever, S. Yusuf Müftüoğlu, Zeynep Damla Güler, Prof. Dr. Nihat Boydaş, Yrd. Doç. Mehmet Kalpaklı'dan oluşan Değerlendirme Kurulu'nun öneride bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''2010 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin, Tarih dalında, Osmanlı tarihinin zengin kaynakları yanında günümüze kadar göz ardı edilmiş satır aralarını özenle ayıklayıp araştırarak yeni ve özgün yorumlara ulaştığı ve bunları etkileyici bir dil ve üslupla ifade ettiği için Cemal Kafadar'a, Resim dalında, modern resim sanatının temel ve evrensel üslubuna klasik sanatlarımızın kimi ögelerini de katarak modern ve evrensel olanla gelenekseli buluşturması çabaları için Ergin İnan'a, Kültür Sanat Kurumu olarak sanat kurumlarının klasik sergileme ile sınırlı yapısını önemli ölçüde değiştirerek aktif bir sanat hareketliliği sağladığı, uluslararası düzeyde sergi ve etkinliklere ev sahipliği yaptığı ve kültür sanat işletmeciliğine özgün bir yaklaşım getirdiği için İstanbul Modern'e verilmesini uygun görmüşlerdir.'' Ödül töreni daha sonra duyurulacak bir tarihte Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek.