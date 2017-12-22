"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündem Galatasaray"

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündemin Galatasaray olduğunu belirterek, "Gerek Külliye personeli, gerekse misafirlerden yanıma gelen herkes ikinci cümleden sonra, 'Ne olacak bu Galatasaray?' diye başlıyordu cümleye" dedi.

Altaylı, Külliye'de Dursun Özbek'in yönetim anlayışının da eleştirildiğini ifade ederek, kendi adayının Duygun Yarsuvat olduğunu söyledi.

Altaylı'nın Habertürk'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de gündem Galatasaray’dı.

Gerek Külliye personeli, gerekse misafirlerden yanıma gelen herkes ikinci cümleden sonra, “Ne olacak bu Galatasaray?” diye başlıyordu cümleye.

Herkesin ortak fikri ise Dursun Özbek’in Galatasaray’ı kötü yönettiği ve apar topar aldığı seçim kararının “iyi niyetten yoksun bir hareket”olduğuydu.

Konuştuğum herkes, “Galatasaray bir alternatif yaratmalı” dedi.

Ben de herkese, “9 günde sağlıklı bir alternatif yaratılamaz ama Galatasaray’ı sağlıklı bir seçime taşıyacak ve tüm alternatif adayları aynı çatı altında buluşturabilecek bir aday çıkmalı” dedim.

Bu aday kim olabilir?

Ben Duygun Yarsuvat dedim dün. Camiada en sıcak bakılan o.

Hıncal Uluç da dün Selahattin Beyazıt demiş. Keşke olsa ama SelahattinAbi artık bu işe girmez, girenlere destek verir sadece.

Faruk Süren de aynı işlevi üstlenebilir ama girmez; çünkü girdiğine pişman edecek bir grup pusuda bekliyor.

Şu anda çıkabilecek gibi duran birkaç aday var ama ben bu saçma seçimde 3.5 yıllığına seçilecek bir yönetimi doğru bulmuyorum, böyle“ahlak dışı bir seçimle” 3.5 yıllığına başkan seçilmeyi de Galatasaray etiği açısından zararlı görüyorum.