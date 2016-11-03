Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde enerjiye ne kadar para harcanıyor?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı'na ait tüm hizmet binaları, müzeler de dahil olmak üzere enerji giderlerinin 17 milyon 203 bin lira olduğunu söyledi

Kasırga, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 746'sı kadrolu ve süreli, 357'si hizmet sözleşmeli, 701'i de hizmet alım suretiyle olmak üzere toplam 1804 personelin görev yaptığını söyleyen Kasırga, geçen bütçe görüşmelerinde verilen bilgilerin içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışan geçici personelin dahil edilmediğini kaydetti.

17 milyon 203 bin lira

Kasırga, Cumhurbaşkanlığı'na ait tüm hizmet binaları, müzeler de dahil olmak üzere enerji giderlerinin 17 milyon 203 bin lira olduğunu söyledi. Buna, 3 milyon 200 bin liralık yakacak ve 4 milyon 330 bin liralık akaryakıt-yağ giderleri, 9 milyon elektrik giderinin dahil olduğunu bildirdi.

Gizli hizmet giderlerinin neden görev giderleri içerisinde yer aldığına ilişkin soru üzerine Kasırga, "Biz örtülü ödenek ile yasa çıktıktan sonra bir kez ödenek talep ettik. O ilgili hesaplara aktarıldı ve Maliye ile yaptığımız mutabakat sonucu cetvelde bu şekilde gösterilmesi gerektiği ifade edildiği için gösterdik" dedi.

247 kiralık taşıt

Cumhurbaşkanlığına 46 taşıt alınmasının öngörüldüğünü belirten Kasırga, Cumhurbaşkanlığı'nda şu anda 247 kiralık taşıt bulunduğunu, yaptıkları plan çerçevesinde böyle bir alım gerektiğini söyledi. Kasırga, bu yıl kiralama oranında hizmetin gereklerini düştükten sonra belli bir oranda düşüş gerçekleşeceğini ifade etti.