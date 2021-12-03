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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Bakanlar ve AKP yetkilileri Beştepe'de yaptıkları toplantıda ekonomide gelişmeleri değerlendirdi

03 Aralık 2021 22:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Ekonomide yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantı, basına kapalı gerçekleşti. (AA)

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