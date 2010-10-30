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Spor

CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSUNU ''PAN RİVER'' KAZANDI ANKARA (A.A)

30 Ekim 2010 19:43

-CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSUNU ''PAN RİVER'' KAZANDI ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - At yarışlarında, 72. Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunu, jokey Selim Kaya'nın bindiği, Nevzat Seyok'un sahibi olduğu ''Pan River'' isimli at kazandı. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 2400 metre mesafeli çim pistte gerçekleştirilen, 350 bin TL ödüllü yarışa, 3 ve daha yukarı yaşlı 9 İngiliz atı katıldı. Yarışta jokey Selim Kaya'nın bindiği ''Pan River'' isimli at, 2.38.25'lik derecesiyle birinciliğe ulaştı.  Jokey, antrenör ve atın sahibine ödüllerini, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan verdi.

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