Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan, Trump'tan FETÖ ve PYD'ye karşı destek istedi; El Bab ve Rakka için mutabakat sağlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gece telefonda görüştü. İki lider, El Bab ve Rakka’da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ABD’nin yeni dönemde 'FETÖ ile mücadelede' Türkiye’nin yanında olmasını beklediğini söyledi.

DHA'nın cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre; telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Suriye'de terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi.

'FETÖ' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Trump’a başkanlık görevinde başarılar diledi. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Erdoğan, ABD’nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında olmasını beklediğini belirtti. Cumhrubaşkanı Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD’nin PYD/YPG’ye destek vermemesi gerektiğini söyledi. İki lider, El Bab ve Rakka’da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar görüşüldü.

DHA'nın haberine göre, Erdoğan ve Trump en kısa zamanda yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerine dikkat çekildi. ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın, "ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini" bir kez daha vurguladığı belirtildi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin "yakın" ve "uzun soluklu" olarak nitelendiği açıklamada, "iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına" vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye'nin DEAŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti" ifadelerine yer verildi.