Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yasalaşan TBMM kanun tekliflerini geçti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından TBMM’de 581 milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamelerinden daha az sayıda kanun değişikliğine imza attı. Yeni sisteme geçilen 2018’e kadar 700'ü aşkın yasa çıkaran TBMM, bu yasama döneminde 87 kanun teklifini yasalaştırdı. Erdoğan ise aynı dönemde tek başına 91 kararname yayımladı.

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'nın verilerine göre, 1991 ile 1996 yılları arasını kapsayan TBMM 19'uncu Yasama Dönemi'nde 194 kanun tasarısı yasalaştı. 1996 ile 1999 yılları arasındaki 20'nci Yasama Dönemi'nde 226, 1999 ile 2002 yılları arasındaki 21'nci Yasama Dönemi'nde ise 338 yasa kabul edildi. 2002 ile 2007 yıllarını kapsayan 22'nci Yasama Dönemi'nde 795 kanun tasarısı, 2007 ile 2011 yılları arasındaki 23'üncü Yasama Dönemi'nde 513 kanun tasarısı, 2011 ile 2014 arasındaki 24'üncü Yasama Dönemi'nde ise 381 kanun tasarısı yasalaştı. Hükümet kurulamadığı için TBMM'nin çalışmadığı 25'inci Dönem'de yasama çalışması yapılmazken 2015 ile 2018 yıllarını kapsayan 26'ncı Yasama Dönemi'nde 446 kanun tasarısı kabul edildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 24 Haziran 2018 tarihinde başlayan 27'nci Yasama Dönemi'nde yeni sisteme uygun olarak hükümetten gelen tasarılar yerine milletvekilleri yasa teklifi vermeye başladı. Bu kapsamda 4 bin 145 kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Uluslararası anlaşmalar dışında sadece 87 kanun teklifi yasalaştı. TBMM’de aynı dönem 115 de uluslararası anlaşma hayata geçti.

Erdoğan Meclis'i geçti

27’nci Yasama Dönemi’ni kapsayan 2018-2022 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen düzenleme sayısı ise Meclis’in kanun sayısını geride bıraktı. Aktif 581 milletvekilinin görev yaptığı TBMM’nin 87 kanun teklifini hayata geçirdiği dönemde, Erdoğan tek başına 91 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı. Bu kararnamelerle yüzlerce yeni değişiklik yapıldı. Kararnamelerin ilki 10 Temmuz 2018, sonuncusu ise 5 Şubat Cumartesi günü yayımlandı.