Cumhurbaşkanlığı kadrosuna 'silah taşıma' izni veriliyor

AKP hükümeti, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te değişiklikler yaptığını Resmi Gazete'de duyurdu. Silah ruhsatı alma, taşıma ve kullanmada yapılan değişiklerde Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanı, Başdanışmanı, Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü ile daha önce bu görevde bulunmuş kişiler “silah taşımaya izinli kamu görevlileri” arasına alındı.

Birgün'den Hüşeyin Şimşek'in haberine göre, Resmi Gazete’de yayımlanan ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu imzalı değişiklikle bundan böyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, özel kalem müdürü ve daha önce bu görevde bulunanlar, “silah taşımaya izinli kamu görevlileri” arasına alındı. Değişikliğe göre, “Bakan yardımcıları” da silah taşıyabilecek.

Cumhurbaşkanlığı personelinin silahlı dolaşmasının önünü açan yönetmelik değişikliği, yeni sistemle Cumhurbaşkanına bağlanan ve hükümetteki partinin “il başkanı” gibi hareket edebileceği ifade edilen valilere de ek yetkiler verdi. Değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanması ile İçişleri Bakanı’nın yabancı uyruklu kişilere silah ruhsatı verme yetkisini, gerek görüldüğünde “Valiler” de kullanabilecek.

Mahalle bekçilerine silah

Değişiklikle silah taşıyacak emniyet hizmetleri sınıf personeline “çarşı ve mahalle bekçileri” de eklendi. AKP’nin yeniden uygulamaya koyduğu “bekçilik” sisteminde yer alan kamu görevlileri silah taşıyacak.

Ruhsatını yenilemeyene yeni ruhsat

Yönetmelikle silah ruhsatlarını, sona erdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzatmayanlara da “müjde” verildi. “Ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz” maddesi, “Ruhsatı iptal edilen silah, idari para cezasının ödenmesi kaydıyla aynı şahıs adına tekrar ruhsata bağlanabilir” şeklinde değiştirildi. Değişikliğin ardından ruhsata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, para cezası ödeyerek yeniden ruhsat çıkartabilecek.

"Süresiz" ruhsat

Yönetmelikte, “süresiz” silah sahibi olabilecek personel sayısı da arttırıldı. Yeni yönetmelikle “Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarları, Savunma Sanayii Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı”nın yanı sıra “TBMM Genel Sekreterleri, Genel Sekreter Yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları”nın silah ruhsatlarında süre sınırı olmayacak.

Koruculara ruhsat, vergi ve harçtan muaf

Yönetmelikte dikkati çeken bir diğer değişiklik, köy korucularına silah ruhsatı alımında sağlanan “kolaylık” oldu. Korucuların alacağı silah için taşımaya veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgeler, her türlü vergiden ve harçtan muaf tutulacak.

Yönetmeliğe KHK ayarı

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin silah taşıma ve bulundurma izinlerinde “OHAL” değişiklikleri yapıldı. Yönetmeliğe “KHK” ekleyen hükümet, 2 Ocak’ta çıkartılan 682 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan çıkartılan personeli kapsam dışında bıraktı. KHK ile ihraç edilen emekli TSK personeli silah taşıyamayacak ve bulunduramayacak.

Orman Kanunu’na muhalefet edenlere de ruhsat

Hükümet, yönetmelikte “silah ruhsatı verilmeyecek” kişilerin kapsamını da değiştirdi. Orman Kanunu’na muhalefet suçundan altı aydan fazla cezaya mahkum olanlara da ruhsat verilmeyeceğine yönelik madde iptal edildi.

Bin mermi alabilecekler

Yönetmeliğin değiştirilmesi ile mermi sınırlamasında da büyük artışa gidildi. Değişiklikle daha önce 200 olan mermi edinme hakkının beş katına kadar arttırılmasına olanak sağlandı. Buna göre silah ruhsatı olan kişi veya kurumlar silah başına bine kadar mermi satın alabilecek.