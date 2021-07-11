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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor; bayram tatilinin kaç gün olacağı konuşulacak

11 Temmuz 2021 16:07

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

 

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