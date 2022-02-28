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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak

28 Şubat 2022 07:24

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve yaşanan gelişmeler olacak.

Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

kabineukraynarusya
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