Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p data-gtm-vis-recent-on-screen-2765436_106="478" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="478" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı<strong> Tayyip Erdoğan</strong> başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve yaşanan gelişmeler olacak.</p>\n<div>\n<p>Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.</p>\n<div class="related-news-container">\n<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.</p>\n<p>Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.</p>\n<p>Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.</p>\n<p>Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.</p>\n<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.</p>\n</div>\n</div>\n<div>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x88dhdb?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></div>\n</div>\n</body>\n</html>