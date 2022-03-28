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Dünya

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Masada neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yapacak

28 Mart 2022 07:43

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı toplantıda, bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek ve Türkiye'nin arabuluculuk ve ateşkes için atması gereken adımlar masaya yatırılacak. 

Ekonomi ve hayat pahalılığı ise toplantının bir diğer maddesi olacak. Günden güne artan fiyatlar ve enflasyon konusunda görüşülecek. Ramazan ayı yaklaşırken, ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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