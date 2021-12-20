Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada memur ve emekli maaşları da var

2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.