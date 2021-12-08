Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı; masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürerken, son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
NTV'nin aktardığına göre; memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceği konusunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.
Beştepe'deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.
Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.