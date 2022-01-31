Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Masada 4 konu var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede Rusya-Ukrayna gerilimi, Ermenistan ile normalleşme, Koronavirüs salgınının seyri ve enflasyonu düşürmek için atılacak adımları içeren 4 önemli başlık ele alınacak.

Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katılacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak.

Hürriyet'in haberine göre; Kabinede, 100 bine dayanan Covid-19 vakaları, aşı çalışmaları, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri ve ekonomide yaşanan gelişmeler, bazı temel ürünlerdeki KDV'nin düşürülmesine yönelik çalışma önerileri ele alınacak.