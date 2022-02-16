Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı; masada elektrik faturaları var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda elektrik fiyat tarifesindeki yeni model ve yüksek faturaların ele alınması bekleniyor.

Yüksek elektrik faturalarının ardından toplumun farklı kesimlerinden gelen talepler, toplantıda masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, cemevleri, sivil toplum kuruluşları ve küçük esnaf için yeni bir düzenleme hazırlığında. Konut elekriğinde yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantı sırasında karara bağlanacak. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

NTV'nin haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin cemevleri, sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli işletmeler ve esnaftan talepler geldiğini açıklamıştı.

Talepleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, farklı tarife grupları oluşturulması konusunda bakanlığın çalıştığını belirtmişti.

Kabine toplantısında, bu çalışmanın ele alınması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, bakanlık bir çok farklı alternatifi değerlendiriyor.

Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor. Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında.

Konutlarda limit arttırımı

Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı.

Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.

Ekonomik gelişmeler ele alınacak

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni paketin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna -Rusya

Tolantının bir diğer gündem maddesi, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.